Galerii: Pardiralliga on vähihaigetele lastele kogunenud üle 430 000 euro

Kadrioru pargis anti start rohkem kui 18 000 vannipardile ja nende numbrite müügist kogunes 274 548 eurot.

Annetustelefonide kaudu on lisandunud üle 155 000 euro. Telefonid on jätkuvalt avatud ja need leiab pardiralli kodulehelt.

Pardiralli on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu algatatud kampaania, mille eesmärk on tõsta teadlikkust vähihaigete laste ja nende vanemate olukorrast ning kutsuda inimesi ja ettevõtteid neid toetama.

Vähihaigete Laste Vanemate Liit korraldab Pardirallit juba kümnendat korda.