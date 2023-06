Reedel juhivad "Terevisiooni" aasta koolist Liisu Lass ja Veronika Uibo

Reede hommikul kell 6.55 selgub, milline õppeasutus pärjatakse tänavu aasta kooli tiitliga. Traditsiooniliselt läheb konkursi võitnud koolist eetrisse ETV hommikuprogramm, mida koos Liisu Lassiga juhib endine õpetaja ja praegune uudistetoimetaja Veronika Uibo.

"Endise õpetajana on suur au just aasta koolis teha oma esimene saatejuhtimine," on Veronika Uibo reedese "Terevisiooni" eel ootusärev. Aasta kooli konkurss on talle südamelähedane ja tuttav teema: "Mõned aastad tagasi osalesin oma kooli ja noortega samal konkursil ja mäletan hästi, kui palju oli kandideerimisega tööd ja kui suur oli lootus saada tiitel. Mul on seekordse tiitlisaaja üle ääretult hea meel ja kindlasti tuleb igati positiivne ja rõõmus saade."

Aasta kooli konkursi finaali ja rahvahääletusele pääsesid Albu Põhikool, Jõhvi Gümnaasium, Kohtla-Järve Gümnaasium, Metsküla Algkool, Pärnu Mai Kool, Püha Johannese Kool, Tabasalu Gümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi Vabaduse Kool ja TERA Peedu Kool.

Aasta kooli tiitli võitja kuulutatakse välja 2. juunil ETV otsesaates "Terevisioon".