Noorte- ja lastefilmide festival Just Film otsib klassižüriid

Noorte- ja lastefilmide festival Just Film kuulutas esimest korda välja konkursi klassižüriisse kandideerimiseks.

Klassižüriisse saavad kandideerida eranditult kõik 5.-12. klasside koosseisud üle Eesti kogu klassiga või väiksema klassikollektiiviga. Uue žürii kokku kutsumise eesmärk on tuua filmikunst noortele lähemale ja pakkuda võimalust lõimida filmiharidus riikliku õppekavaga.

"Noored on väga loomingulised ja ägedate ideedega. Meie missioon on nende loovust toetada ja eneseväljendust arendada, pakkudes kollektiivset võimalust saada osaks meie festivalist," sõnas Just Filmi programmijuht Mikk Granström.

Konkurss avati Just Filmi kodulehel ning kandideerimiseks tuleb saata lühike, vabas žanris klassi tutvustav video, mis väljendaks tahet pilootprojektis osaleda. Lisama peab ka juhendaja kirjutatud motivatsioonikirja. Kõik esitatud avaldused vaatab üle Just Filmi meeskond.

Just Film on Pimedate Ööde filmifestivali suurim alafestival, mis toimub tänavu novembris 23. korda.