LeHanna ja Hømi uus ühine singel "Unevõlg" on pühendatud pikkadele suveöödele

LeHanna sõnul on see lugu ööinimeselt ööinimestele. "Öö peidab endas salapära, mida päeval kunagi pakkuda ei ole, öös on rohkem mängulisust, nurjatust ja julgust," rääkis lauljatar. Tema arvates on selles loos äratundmist kõigile, kes on kunagi öises peomeeleolus ajataju kaotanud, kogenud elu parimaid hetki tantsupõrandal ja lahkunud sealt alles siis, kui tuled lõpuks põlema pannakse ja koju minema sunnitakse.

"Minu silmis on see laul justkui suvekuulutaja," ütles Hømi. Ta lisas, et tahab looga anda edasi suvisele ööelule omast energiat, mis tekib rahva sisse uppudes ja tähistaevast vaadates.