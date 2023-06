Yasmyn andis välja uue loo "Only For You" sügisel ilmuvalt albumilt

R&B artist Yasmyn avaldas uue singli "Only For You", mis pärineb tema sel sügisel ilmuvalt kolmandalt stuudioalbumilt.

""Only For You" räägib kahe inimese värskest armastusest, mis ei ole veel nende vahel füüsiliselt realiseerunud. Selleks, et see juhtuks, paneb üks osapool teise ultimaatumi ette: kui sa mu armastust tõeliselt hindad, annan sulle oma südame, ja ainult sulle," kirjeldas Yasmyn, millest lugu räägib. "Mu eesmärk on panna selle looga inimesed tantsima ja täita neid "mul on crush" tüüpi sooja tundega."

Lugu on kirjutatud koos Kaspar Kolgiga, kes on ka loo produtsent. Yasmyni uue singli ja tulevase albumi väljaandja on lauljatari enda ja Kaspar Kolgi plaadifirma FastRise koos TIKS Rekordsiga.