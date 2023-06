Kanada rokkbändi Three Days Grace kontserdi külalisesinejaks on Of Virtue

Three Days Grace jõuab Eestisse kontserttuuri "Revolutions Live Tour" raames, kus esitlevad oma värskeimat albumit "Explosions".

Kontserdil kõlavad nii Three Days Grace'i hitid nagu "I Hate Everything About You", "Never Too Late", "Animal I Have Become", "Pain", "Just Like You", "Home", "Painkiller", "Riot", "The Mountain" ja uue plaadi parimad palad nagu näiteks "So Called Life", "Lifetime" ja teised.

Three Days Grace Autor/allikas: Pressimaterjalid

Kontserdi külalisesinejaks on USA-st Michigani osariigist pärit metalbänd Of Virtue. Bänd alustas metalcore muusikaga ning on esinenud rohkem kui 30 riigis. Spotifys on nende muusikat kuulatud rohkem kui 15 miljonit korda.