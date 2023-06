Lastekaitsepäeval annavad ERR-i kanalid hääle lastele ja noortele

Vikerraadios loevad lastekaitsepäeva hommikul kell 9.50 eakate õnnesoove ette lapsed, 12-aastane Adeele ja 8-aastane Karl. Laste sõnul oli õnnesoovide lugemine väga tore, isegi kui nimede hääldamine kohati keeruline tundus. Õnnesoovisaadet peavad noored lugejad väga vajalikuks. "Õnnesoovisaade peab kindlasti olema, sest kui keegi sünnipäeval külla ei tule, siis saad raadio lahti teha ja juba nagu oleksidki külalised kohal," kommenteeris Karl.

ETV suunab õhtul pilgud Kadriorgu. Kella 19 on eetris saade "Lastega ja lastele", milles Eesti Vabariigi president ja õiguskantsler tunnustavad tublisid inimesi ning organisatsioone, kes on oma tegevusega seisnud laste ja noorte heaolu eest. Kokkuvõtet tänuüritusest vahendab saatejuht Margus Saar.

Heategevusliku Pardiralli start antakse ETV ekraanil kell 19.30. Sel aastal kümnendat sünnipäeva tähistava vähihaigete laste ja nende perede toetuseks peetavat Pardirallit vahendab saatejuhina Anu Välba ja reporterina Heleri All. Heategevusele annavad hoogu armastatud artistid Stefan, Ott Lepland jt. Partide võiduujumise avab Gaute Kivistik.

ETV2 on lastekaitsepäeva kavasse lisanud saate "Meie hitt", milles noored gümnasistid loovad muusikavideo tuntud artistidele. Kell 21.30 näeb, kuidas saavad väljakutsega hakkama Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilased, kelle ülesandeks on teha muusikavideo Lennale. Saatesarja teises osas võtavad ETV2 eetris 2. juunil kell 21.30 sarnase väljakutse vastu Viimsi Gümnaasiumi õpilased, kuid video tehakse siis Tanel Padarile.

Noortele suunatud Jupiter Io lisab 1. juunil veebi lühidokumentaalide sarja "Noored maailmamuutjad", milles 13–14-aastased noored haaravad kinni võimalusest tegutseda maailma paremaks muutmise nimel. Noorte lühidokumentaalides võetakse ette probleemid ja kitsaskohad ning pakutakse neile loovaid lahendusi. Dokumentaallood puudutavad kiusamist, eakate üksindust, linnaruumi, alkoholi tarbimist, digimaailma väljakutseid jt.

Lasteekraan on peredele mõeldes taas vaatamiseks välja pannud kaks kodumaist koguperefilmi "Sipsiku" ja "Lammas all paremas nurgas". Uue lastejutuna saab kuulata Lõvi Leo ja lõvitüdruk Liisu seiklusi, 2018. aastal avaldatud kirjanik Kristiina Kassi raamatu lood on sisse lugenud armastatud näitleja Anu Lamp.