Kuula: lastekaitsepäeval õnnitlesid Vikerraadios eakaid lapsed

Laste sõnul oli õnnesoovide lugemine väga tore, natuke keerulisem oli nimede õige hääldamine. Õnnesoovisaade on laste arvates vajalik, sest paljudele õnnitletavatele võib see olla sünnipäeva ainuke õnnesoov. Nad lisasid, et oma nime raadios kuulmine tore kingitus.

Õnnesoovisaade on Vikerraadio üks vanimaid saateid — kõrges vanuses inimesi on õnnitletud juba üle 50 aasta. Saadet alustades õnnitleti tuntud inimesi, kuid peagi lisandusid sellele tavainimese õnnitlused. Esiti oli saade pooletunnine ja õnnitlusi edastas kaks diktorit, sekka loeti luuletusi ja mängiti laule. Toona olid kõige nooremad õnnitletavad 70-aastased.

Nüüd õnnitletakse aga eakaid alates 80. eluaastast. Õnnesoovid on Vikerraadio eetris iga päev kell 9.50, viimased paarkümmend aastat on õnnesoovisaadet toimetanud ja õnnitlusi ette lugenud Ülle Karu.

Õnnitlemine ja soovikontsert Vikerraadios

Õnnesoovisaates 80+ inimeste õnnitluseks tuleb saata e-kiri aadressile [email protected] või postiaadressile Vikerraadio, Gonsiori 21, 10150, Tallinn. Kirja tuleb panna õnnitletava vanus, õnnitlus ja õnnesoovijad, samuti päev, millal õnnitlus peaks eetris olema. Õnnitlus peab kohale jõudma vähemalt kolm tööpäeva enne tähtpäeva.

Laupäeviti kell 15.05 on Vikerraadios soovikontsert, kuhu on oodatud soovilaulud ja tervitused-õnnitlused igas vanuses inimestele ning võib ka esitada luuletusi. Saatesse "Soovide aeg" saab õnnitluse jätta tunni aja jooksul pärast saadet (laupäeviti kell 16-17) automaatvastaja numbrile 6988955. Õnnitlus on eetris järgmises saates. Saadet toimetab Jaan Elgula.