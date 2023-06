Tallinna Lastehaigla uus kõnnirobot aitab liikumisraskustega lastel kõndida

Terapeut Cristina Lõokene kommenteeris, et lastehaigla esimene kõnnirobot elas lihtsalt oma aja ära, olles kasutusel kaheksa tundi päevas 11 aastat järjest.

"Kõige suurem erinevus on see, et kui tavainimene ootab robotist, et ta teeb passiivselt patsiendi eest töö ära, siis tegelikult uus robot võimaldab patsinedil ise aktiivne olla," rääkis Fysioline müügijuht Hannela Metsma, et 12 aastaga on tehnoloogia kindlasti kõvasti arenenud.

Uut kõnnirobotit katsetas saates Lisandra Liisbeth Päiv, kes sündis enneaegselt, ema 27. rasedusnädalal. "Mu ema sai mind ühe käe peal hoida – ma olin nii väike," sõnas Päiv. "Ema rääkis, et tal oli minuga natuke halb jalutamas käia, sest ma kogu aeg kukkusin," vahendas ta. "Tal oli vaja kannatust."

"Ta tegi esimesed sammud iseseisvalt siis, kui üle kahe aasta vana oli," kommenteeris ema Katrin Taigla. Päiv katsetas kõnnirobotit esimest korda enne 3-aastaseks saamist. "Me hakkasime kõndima, kõndima, kõndima, et õiget kõnnimustrit saada ja see kestab tänase päevani."

"Mina olen kasvatanud teda nii, et tal ei ole midagi viga," kinnitas ema. Päiv sõnas, et käib ka ise õues jalutamas, kuigi see on tema jaoks kurnav. Kui ta ära väsib, siis istub ta lihtsalt väljas pingil. "Hetkel on jäänud talle alles kõnnirobot ja ujumine," rääkis Taigla tütre trennidest, lisades, et ei taha ka tütart üle koormata. Nii kõnnirobot, ujumine kui ka füsioteraapia on Päivi edukalt paremini kõndima aidanud.