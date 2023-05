Mount Everesti tippu jõudnud eestlanna: teed tipupildid ära ja hakkad kohe laskuma

"Tagantjärgi on lihtne öelda, et jah, suur töö on tehtud, on põhjust rahul olla, eesmärk on täidetud, aga võib-olla, kui ma oleksin teadnud, et see viimane pingutus on nii raske, nagu ta oli, siis ma ei oleks läinud," tunnistas Merisalu.

"See oli väga raske minemine, eelkõige sellepärast, et olid väga rasked ilmaolud – ilmaga meil 100 protsenti ei vedanud," viitas Merisalu külmadele, tugevatele tuultele, mida ilmateade ei tuvastanud.

Merisalu jõudis Džomolungma tippu teisel katsel. Paar aastat tagasi proovis ta samuti tippu jõuda, kuid jäi toona poolel teel Covidisse. Sel korral jäi ta samuti haigeks, kuid jõudis siiski eesmärgini. "Üks asi on tiputõus, aga sul tuleb sealt tipust ka alla jõuda," rääkis Merisalu.

"Vahetult enne tippu jõudmist oli päikesetõus ja siis ma vaatasin küll, et pagana ilus on," tunnistas Merisalu, ent lisas, et tipus tuli kärmelt tegutseda. "Ma olen väga praktiline inimene ja ma teadsin, et kõigi meie elu sõltus sellest ühest balloonist, mis kotis oli, ja seal oli piiratud koguses hapnikku," kirjeldas ta. "Sa teed oma tipupildid ära ja hakkad kohe laskuma – see on reaalsus."

"Tänu keerulistele ilmaoludele oli läbi aegade suurim hukkunute arv Everestil," sõnas alpinist. "Nüüd tähistati küll 70. aastapäeva, aga paraku varjutas neid pidustusi ikkagi väga suur hukkunute arv, millest on väga kahju."

Merisalu sõnas lõpetuseks, et hetkel ta uusi mäetippe vallutada ei plaani.