Ukrainlanna avas Tallinnas tikitud piltide näituse

Veidi enam kui aasta tagasi palusid vabatahtlikud nõmmekate abi ühe vanaema aitamisel. Nimelt ei oskavat vanaema Nina Goncharuk käed rüpes istuda ja tahaks kangesti tikkida, kuid põgenedes ei saanud lõngu kaasa võtta. Toonastest annetustest on nüüd saanud omalaadsed pildid.

"Ma laotan kanga laiali ja mõtlen endamisi, mida ma peaksin tikkima. Alguses tikin põllu, järelikult tuleb teha kollasega, kui seal on rohelust, siis pisut rohelisega. Peale tikin seda, mida ma näidata soovin, aga kõige lõpus tikin valge siidiga, see annab loomuliku efekti," kirjeldas Ukraina käsitöömeister.

Naise sõnul tikkis ta alguses riideid, kuid need kaotavad oma välimuse kiiresti pärast paari pesu. Nii tuli tal mõte hakata maaliformaadis tikkima.

Ukrainas on Goncharuk väga tuntud ning saanud teenelise rahvakunstniku tiitli.

"Mul on patent, seda nimetatakse Nina Goncharuki nõelaga maalimine, nii et ma olen maailmas ainus. Ma ei tea, võib-olla keegi teeb veel, kuid mina kellegi pealt ei spikerda," ütles Goncharuk.

Tema sõnul pole seni keegi veel tema tehnikat kopeerinud ja ega ta isegi kahte samasugust pilti teha ei suudaks.

Disaner Inessa Josing iseloomustas Goncharuki loomingut sõnaga impressionism.

"Minu meelest on see üsna eripärane, sest ta kasutab erinevaid tehnikaid – seal on nii lametikandit kui ka kollaaži, ta isegi koloreerib neid taustu aeg-ajalt ja kõik see mitmekihilisus ja erinevad sõlmtehnikad," kirjeldas Josing.

Goncharuki näitus sündis tänu Kadrin Pintsoni perele, kes läks Mäepealsesse kolinud ukrainlastele appi elu sisse seadma. Üle 90 isikunäituse teinud naine rääkis oma soovist ka Eestis tehtud töid näidata.

"Eestis oli tal kokku tikitud selleks ajaks kümme tööd, aga siis ta oli nii kange naine – see oli aprilli alguses, võttis kätte, läks Ukrainasse kodulinna, tõi sealt veel juurde 40 maali käe otsas, bussiga," rääkis Pintson.

Kodulinnas olnud tööde Eestisse toomiseks tuli taotleda luba Ukraina kultuuriministeeriumilt.

Üks Goncharuki piltidest on juba Eestis tuntuks saanud, nimelt tikkis naine Eesti rahvale tänutäheks pildi, mis mullu aprillis anti üle president Alar Karisele.

Esialgu on näitus väljas Nõmme huvikoolis, juunis saab seda vaadata Tallinna vanalinnas ning sügiseks jõuab see Kuressaarde.