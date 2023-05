Tänavused Best of WAF-i võitjad on Lilian Sauvola ja Ant Nurhan

WAF laulukooli traditsioonilise lauluvõistluse Best of WAF-i võitjad Lilian Sauvolja ja Ant Nurhan külastasid "Terevisiooni" koos lauluõpetaja Maikeniga, kes rääkis, miks just nemad tänavu võitjateks pärjati.

"Liliani etteaste oli lihtsalt nii teistmoodi – ta eristus sellega, et üks 12-aastane tüdruk laulab klassikalise vokaaliga ja seda nii professionaalselt," kommenteeris lauluõpetaja Sauvola võitu.

"Ta on ise klassikalise vokaali meeletu fänn ja ta laulab ka väga vingelt popi," lisas Maiken. "See on ka äge, et ta juba 12-aastaselt suudab eristada stiile."

Sauvola tõdes, et tema unistus on saada Soomes asuvasse muusikakooli ning tulevikus ooperit laulda. Ka Eurovisioonile sooviks ta vanemaks saades pürgida.

Teine lauluvõistluse võitja on türklane Ant Nurhan, kes õppis läbi laulmise eesti keele ära. "Ma võtan WAF-is tunde ja kõik tudengid on eestlased, räägivad eesti keeles – see aitab mind palju," sõnas Nurhan, et viimase kuue kuuga on tema eesti keele oskus tunduvalt paranenud.

"Ta on lihtsalt väga-väga-väga hea laulja ja hoolimata sellest, et ta ei ole n-ö professionaalsel laval varem olnud, mõjub ta täiesti professionaalina," rääkis Maiken, miks Nurhan võitjaks osutus. Lauluõpetaja sõnul on Nurhan artistina täispakett.

"Praegu on ka minu eesmärk – kui ma saan – Eurovisioonile minna," rääkis Nurhan enda unistustest lauljana. Enne töötas Nurhan turundajana, kuid nüüd pühendub ta 100 protsendiliselt laulmisele.