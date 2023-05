Alabama Watchdog andis Genialistide omaaegsele hitile uue hingamise

Eesti Laulu konkursil tuntust kogunud rokkbänd Alabama Watchdog on välja andnud uue loo "Anna mulle end", mis on nende tõlgendus Genialistide tuntud hitist. Originaali autorid on uusversiooni juba ka heaks on kiitnud.

Laulja Ken Einberg tunnistas, et neil on alati olnud soov taaselustada Genialistide muusikat. "Fakt on, et see bänd on jätnud kustumatu jälje Eesti muusikasse, seega oli meil suur vastutus," lisas bändi liige Sven Seinpere.

Alabama Watchdog oli Eesti Laulu poolfinalis aastatel 2021 ja 2022.

Bändil on paanis avaldada ka album ning praegu keskendutakse uue muusika loomisele.