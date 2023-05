Ida-Viru suvefestival "Seitsme linna muusika" tähistab 25. sünnipäeva

Festivali algne idee – seitse päeva, seitse kontserti, seitse linna – on aegade jooksul täienenud ning nüüdseks on sellest saanud kümne kontserdiga suursündmus erinevates Ida-Virumaa kaunites paikades. Sel korral on kontserdid Jõhvi kontserdimajas, Kohtla-Järve linnaväljakul, Toila Valgevilla siseõues, Saka mõisas, Meresuu Spa&Hotel restoranis, Jõhvi Mihkli kirikus, Illuka mõisas, Tulivee rannarestoranis, Aseri koolimaja õues ning Narva Vaba Lava siseõues.

"25 aastat on väärikas vanus, nüüd on õige aeg teha sügav kummardus meie publikule, koostööpartneritele ja muusikutele – eriti kõigile neile Ida-Viru juurtega muusikutele, kes on siit laia maailma jõudnud ning kellele "Seitsme linna muusika" on olnud armas kodukandi suvine suursündmus," kommenteeris Jõhvi kontserdimaja juht Mihhail Kastritski.

Festivali avaõhtul 29. juunil esineb Jõhvi kontserdimajas Tallinna Saksofonikvartett koosseisus Olavi Kasemaa, Villu Veski, Valdus Neumann ja Joonas Neumann. Samas koosseisus rõõmustati publikut ka 25 aastat tagasi.

Kontserte annavad teiste seas disko-, pop- ja tehnobänd @itutde, keelpillikvartett Prezioso, Kelp/Borka/Rämmal Trio, kammerkoor Kolm Lindu, Lauri Liiv koos Johan Randverega, Ott Lepland, Laura ja Jakko Maltis ning 2022. aastal parima džässansambli tiitliga pärjatud Jaak Sooääre, Ara Yaralyani ja Markku Ounskari trio.

Ida-Virumaalt pärit dirigendi Hirvo Surva 60. sünnipäeva tähistatakse 3. juulil Jõhvi Mihkli kirikus kammerkoori Kolm Lindu kontserdiga. Kavas on Anton Bruckneri motetid ning Cyrillus Kreegi ilmalikud laulud, dirigeerivad nii Stijn Claerhoudt kui ka sünnipäevalaps Hirvo Surva ise.

Festivalikavast ei puudu ka traditsiooniline öökino Toila Oru pargis, 1. juuli õhtul kutsuvad korraldajad kõiki vaatama filmi "Suvitajad" (rež Ergo Kuld, 2023), sissepääs on tasuta.