Reedel algavad Viljandis hansapäevad

Hansapäevade avarongkäik algab 2. juunil kell 18. Ühises rongkäigus liigutakse Lastepargist mööda Maramaa puiesteed ja Endla tänavat Uueveski treppide juures asuvale platsile, mis on selle õhtu keskmeks. Seejärel kuulutatakse hansapäevad avatuks ning akustilise kontserdiga astuvad publiku ette Paula Pajusaar ja Taavi-Hans Kõlar.

Hansapäevadega samal ajal saab alguse ka Kohvikuöö, mis vältab 2. juuni südaööni. Seekord annavad Uueveski linnaosas üheks õhtuks külalislahkete viljandlaste avatud aia- ja hoovikohvikud, baarid ja muud mõnusad kohtumispaigad võimaluse lähemalt tutvuda piirkonna elanikega ning külastada tagahoove ja salasoppe, kuhu iga päev ei pruugi sattuda. Üheks õhtuks pannakse Uueveski treppide juures asuvale platsile püsti ka Kohvikuöö toiduala.

Hansapäevade avaõhtu lõpetab öökontsert Uueveski puhkealal basseinide juures, kus astuvad lavale ansambel Angus ja Sander Mölder.

3. ja 4. juunil, hommikul kell 10, algab suur hansa käsitöölaat. Vanalinna tänavaile on oodata kaubavalikut mitmesajalt käsitööliselt-kaupmehelt Eestist ja mujalt. Kauplejad pakuvad omavalmistatud, omakasvatatud, käsitsi tehtud, algupärast või rahvuslikku kaupa. Samal ajal algab kunsti- ja disainilaat mööda Pikka tänavat kulgeval Kunsttükkide tänaval.

Möödunud aastal esimest korda alustanud Keskaja ala on seekord jõud ühendanud Viljandi muuseumiga. Üheskoos oodatakse külastajaid muuseumi hoovis ja Köleri pargis. Kohe nende kõrval, Raekoja pargis tegutseb laste- ja noorteala. Vabaduse platsil on ennast püsti pannud Pärandilinna ala, kus on võimalik osaleda erinevates töötubades. Kohal on ka Läti hansalinnade esindused, et tutvustada oma linnu ja piirkondi.

Hansa spordiprogrammi võistlused ootavad kaasa elama Viljandi järve randa. Hansamelust veidi eemal asuv kultuuriklubi Wimka kutsub huvilisi koguma teadmisi jätkusuutlikumast eluviisist TÜ Viljandi kultuuriakadeemia Vilma maja hoovis. Kultuuriklubi hoovis toimub laupäeva südaööl hansapäevade ja Wimka jätkupidu.

Hansapäevade viimasel päeval jätkub lisaks laadale kultuuri- ja spordiprogramm. Kell 13 on kõik oodatud kaasa elama XXVIII Trepimäe jooksule, kus selgub, kes on sel aastal kõige kiirem treppidest üles jooksja. Hansapäevad lõpetab kell 15 algav festival-laagri "Torupill ja karmoška" lõppkontsert Pärandilinn Viljandi alal Vabaduse platsil.