ETV toob suve suursündmused koju kätte

ETV suveprogramm väärtustab kohtumisi ja sündmusi Eestimaa erinevates paikades. Sümboolselt avab suvekava heategevuslik Pardiralli 1. juunil Kadrioru pargis, kust meeleolusid vahendab saatejuht Anu Välba. Võidupüha paraadiks suunab ETV pilgud Viljandisse, sealt läheb 22. juunil eetrisse ka hooaja viimane "Terevisioon".

Suve suursündmust, noorte laulu- ja tantsupidu vahendab ETV koos teiste rahvusringhäälingu kanalitega. Koju tuuakse kätte nii rongkäigu, rahvamuusikapeo, laulu- kui ka tantsupeo meeldejäävad hetked.

ETV on sel suvel kohal kõigil olulistel kultuurisündmustel, teiste seas jõutakse Tartusse kultuuripealinna kontsertidele ja Vanemuise suvekontserdile, Rudolf Tobiase 150. sünniaastapäevale pühendatud muusikafestivalile Hiiumaal, juubelit tähistavale Viljandi folgile, Pärnu muusikafestivalile ja Saaremaa ooperipäevadele.

Eesti kultuuri suurkujudele on sel suvel pühendatud ka mitmed portreesaated. Juba 2. juunil võtab Vahur Kersna kokku luuletaja Juhan Viidingu loo saatega "Juhan Viiding. Eesti Hamlet". 16. juunil avab Joonas Hellerma omakorda helilooja Rudolf Tobiase elu.

Käsikäes teiste rahvusringhäälingu kanalitega pakub ETV põnevust ka spordi suurvõistlustelt. Augustis selguvad Budapestis parimad kergejõustiku maailmameistrivõistlustel ja suve viimasel kuul toimub ka naiste jalgpalli MM. Kaasa saab suvel veel elada Tallinnas toimuvatele võrkpalli Euroopa meistrivõistlustele, ujumise MM-ile, Euroopa mängudele, käsipallile ja erinevatele jalgpalli võistlustele. Finaalini jõuab 18. juunil ka legendaarne noorte spordivõistlus "TV 10 olümpiastarti".

Kuni jaanipäevani äratab vaatajaid "Terevisioon" ja kolmel õhtul nädalas võtab päevakajalised teemad kokku "Esimene stuudio". Õhtute sisustaja "Ringvaade" paneb kevadele punkti 31. maiga ja naaseb suvise saatega ekraanile juuni lõpus. Suve jooksul hoiab meeleolu üleval "Eesti mäng", mis nüüd on ETV ekraanil kahel järjestikusel õhtul, laupäeviti ja pühapäeviti. Pausideta jätkab ka "Ukraina stuudio", mis suveperioodil võtab olulised Ukrainaga seotud teemad kokku esmaspäeva õhtuti.

Pikkadeks suveõhtuteks on ETV kokku pannud mitmekülgse sarjaprogrammi. Tagasi on menukas Soome haiglasari "Pulss", mis alates 29. maist on ETV ekraanil neljal õhtul nädalas. Reedest, 2. juunist viib ajalooline sari "Pagendatud" 18. sajandi Austraaliasse, kuhu Inglismaalt saadeti ühiskonnast väljaheidetud. Uus on ka juuni lõpus alustav brittide "Hea karma haigla", mille tegevus toimub India sooja päikese all. Suvel on tulemas veel elulooline draamasari "Bardot" legendaarsest näitlejannast Brigitte Bardot'st ja 1960. aastate meditsiini arenguid peegeldav Itaalia haiglasari "Cuori". Vaatajate rõõmuks naasevad uute hooaegade ekraanile ka krimisari "Jäljed" ja Jane Austeni ainetel valminud kostüümidraama "Sanditon". Krimireede koha täidab ülipopulaarne "Shetland", mille kõik osad 2. juunist taas vaatajani tuuakse.

Lastele ja nende vanematele mõeldes toob ETV juuni nädalavahetustel ekraanile äsja parimaks kodumaiseks teleseriaaliks tunnistatud koguperesarja "Homme põgeneme". Haaravas seiklusloos otsustab grupp lapsi omal käel plehku panna laagrist, kuid nende plaani katkestavad kahtlased nähtused metsas. Soojas Eestimaa suves üles võetud sari tutvustab vaatajatele uusi noori näitlejaid. Nende kõrval lisavad sarjale vürtsi täiskasvanud professionaalid, teiste seas Carmen Mikiver, Andrus Vaarik, Maria Ehrenberg, Mart Müürisepp, Kaili Närep jpt.