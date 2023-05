Andres Kuusk: televaataja hammustab läbi, kui sa teda alahindad

Eesti Rahvusringhäälingus poliitikasaadete vanemtoimetaja ja saatejuhina töötav Kuusk sõnas, et saatejuhi üks suuremaid hirme on see, et saade väljub kontrolli alt. Kuigi ta tunnistas, et see, kui saade on 10–20 sekundit kaaluta olekus ja kõigil on käed püsti, on nauditav, ei ole see hea, kui kontroll kauemaks käest kaob, sest see häirib ka televaatajaid.

Kuigi arutelud võivad üsna tuliseks kiskuda, ei mäleta Kuusk, et mõni külaline oleks saatest nii ära läinud, et ta on saatejuhi peale maru vihane. "On küll mõni selline pisut rohkem mossis näoga, kui ta on eeldanud, et räägitakse rohkem tema lemmikteemal ja kiusatakse vähem sellel teemal, mille pärast ta sinna kutsuti," nentis saatejuht.

Iga "Esimese stuudio" saate jaoks koostab Kuusk omale memo. "Ma arvan, et ma kirjutan 40–45 küsimust alati läbi," tõi ta välja. Saatejuht märkis, et kuigi ta võiks saatesse ka ilma memota minna, sest saade liiguks ikka edasi, muutuks ta nõnda tehes ühel hetkel nii endale kui ka televaatajale vastikuks. "Vaataja ikka hammustab läbi, kui sa teda alahindad," teatas ta.

Kuuse sõnul on "Esimese stuudio" kõige suuremad kriitikud tegijad ise. "Juhtkond ei tutista, aga sellist hommikust õhtuni kiitmist ka ei ole, aga seda ju ei peagi ju olema, sest me oleme ise professionaalid ja ma ei tea, kas see tuleb teile üllatusena, aga me oleme iseenda kõige suuremad kriitikud," rääkis ta ning selgitas, et esimene omavaheline tagasisidestamine toimub kohe pärast saadet. "Me nimetame seda küsimata küsimuste raamatuks."