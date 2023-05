"Terevisioonis" õpetati taimi pikeerima

Marjapuu õpetas, et taime ühest potist teise tõstes tuleks kinni hoida taime idulehtedest, mitte varrest. "Vars on taime juhtorgan ja seda ei tasu ära nätsutada," selgitas ta.

Taim tuleb uude mulda istutada nii, et selle idulehed on vastu mulda. "Siis ei pea hakkama taim ennast püsti hoidma ja juurdumine ongi tema tegevus," põhjendas Marjapuu. "See ongi pikeerimise mõte – anda taimele superhea kasvukeskkond."

Just taimede valesti istutamine ongi Marjapuu sõnul kõige tüüpilisem viga, mida pikeerimisel tehakse. "Ta ei suuda juurduda ja on stressis ning see kasvama hakkamine võtab palju aega. See ongi selline kuldreegel, et idulehtedeni mulda. Sellest ei taheta hästi aru saada."