Seitsme-aastase Anni leiutatud abistavast kindast saab Lottemaa atraktsioon

"Mulle tundus, et see on elustiilihaigus ja seda saavad ainult vanad inimesed," rääkis Anni ema Kätrin Hanson "Ringvaates". "Aga ei ole nii."

"Nagu meile alguses ka öeldi – mitte keegi ei tea, mis see tulemus on. See võib olla selline, et laps ei hakka kunagi liikuma, liigutama ühtegi jäset ega ühtegi jäset liigutama või napilt saab aru üldse midagi. Aga meie parimas usus hakkasime tegutsema," kirjeldas Anni isa Martin Hanson.

"Ta on alguses peale olnud ime," tõdes Kätrin. "Sest kõik, mis alguses prognoositi – ei hakka ta ise hingama ei hakka ta ise neelama – ja samal ajal nädala pärast saime juba intensiivist välja ja juba ta kõiki neid asju teha."

Sama ka kõndimisega, jätkas Kätrin. "Ta hakkas neid hiljem tegema, kõne poolest ka. Tal on siiamaani veel mõned häälikud puudu. Aga see ei ole üldse oluline. Ta tajub seda maailma nii nagu vaja ja saab iseendaga hakkama. Ta teab, mis ta tahab elult. See on kihvt."

Anni Hanson Autor/allikas: ERR

Vahel peab Annit aitama tema 4-aastane õde Saskia. "Näiteks aitan vahepeal tal sokke jalga panna." Ta lisas, et isegi kui Annil on mõnda asja keeruline teha, on õde ikkagi rõõmus nagu Lotte. Tema ise tahab olla Roosi, seetõttu pole ka ime, et mõlemaid tüdrukuid leiutamisetuhin tabas. Anni võttis alles hoogu, kui Saskial oli õunasöömise masin juba valmis.

Kuigi Anni ei teadnud pikalt, mida leiutada, ütles ta lõpuks emale, et leiutab siis vasaku käe kinda. "Ma sain aru, et see on tal peas ammu valmis. Tal on probleem, et kuidas ta ei saa hambapastal korki pealt, et selleks on vaja ju kahte kätt, aga kui tal kinnas oleks, siis ta saaks," kirjeldas Kätrin.

Suur Lottemaa leiutamisvõistlus toimus kuuendat aastat ja tänavu laekus 180 võistlustööd mulluse 108 vastu. Leiutajateküla žürii valis välja viis leiutist, nende hulgas Anni oma, mis läksid avalikule hääletusele esikoha pärast võistlema. Hääletajaid oli üle poole tuhande ja neist ligi pooled andsid oma hääle Anni kindale.

Anni leiutis avatakse Lottemaal pidulikult 18. juunil. Sellest saab Lottemaa atraktsioon, mis on kõigile uudistamiseks ja inspiratsiooniks.