Tippkokk: Michelini tärni saada on raske, kuid hoida veel raskem

"Täna on meie menüü hinnaks 150 eurot – mis see õhtu lõpuks kujuneb, sõltub hästi palju sellest, mida inimene sinna kõrvale tarbib," rääkis Siigur Noa Chef's Halli Michelini tärniga pärjatud õhtusöögi hinnast. "Hinda annab kruvida üles päris hästi, aga ei pea."

Siigur kirjeldas, et õhtusöök algab suupistetega ja lõpeb suupistetega ning sinna vahepeale jääb seitse kuni kümme käiku. "Kõik on hästi kokku sobitatud ja see on loogiline teekond."

"Pool kilo suudab iga inimene ära süüa ja see jaotatakse kogu õhtusöögi peale ära," jätkas Siigur õhtusöögi tutvustamist. "Meie õhtusöök on pigem üle poole kilo lõpuks kokku, nii et seda on päris mõõdukalt, aga seda jagub ka küllalt pika aja peale – kaks ja pool tundi on miinimumaeg."

Siiguri sõnul on pärast Michelini tärni saamist muutunud restoranis väga palju. "Kindlasti on välisriikide kodanikke päris palju," rääkis ta külastajatest. "Juurde on tulnud n-ö toidureisijaid, kes varem ka käisid, aga mitte nii suurel määral. Sellised reisijad, kes ütlevad, et nad tulidki minu pärast ja siis jäävad veel päevaks siia, et vaadata, mida Eestis veel huvitavat on."

Tippkokk tõdes, et ta teeb ka ise palju toidureise. "Tegelikult meie enamik reise ongi ümber toidu," ütles ta, et pole viimase 20 aasta jooksul enam niisama reisinud ning tema reisid pöörlevad ümber toiduelamuste. "Ja siis tuleb kõik muu, mis sinna ümber on veel võimalik juurde panna."

Siigur arvas, et kuigi Michelini tärni on keeruline saada, siis seda hoida on veel keerulisem. "Kõik etapid on oma raskusastmega: saada on raske, hoida on veel raskem ja sealt edasi on veel-veel raskem. Ja sa kunagi ei tea, mis see põhjus on, kus sa vea tegid – sa pead ise selle välja mõtlema ja üks hetk sa näed oma tulemust."