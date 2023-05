Inga Lunge: Tallinnas elades oli minu arvamus Tartust väga vastuoluline

"Minu arvamus Tartust kui linnast üldse, kui ma Tallinnas elasin, oli väga vastuoluline," tõdes Lunge. "Ma mõtlesin, et need inimesed, kes Tartus elavad, ilmselt neil ei ole võimalik kuskil mujal elada. Ilmselt need kohad, kus ma olin käinud, ei olnud päris need."

Elu viis Lunge Karlovasse 16 aastat tagasi. "Kui ma lõpuks sinna Karlovasse sattusin, siis ma mõtlesin, et ahhaa, nii saab ka," meenutas ta ning märkis, et Karlovas on hoopis teistsugune rütm. "Inimestel justkui ei ole kiire, keegi ei jookse, keegi ei kiirusta kuhugi."

Samuti tõi ta välja, et Karlovas on kõik justkui käe-jala juures. "Kui nüüd peaks mõtlema, et koliks siiski Tallinnasse tagasi, siis väga keeruline oleks sarnast kohta leida."

Kuigi Lunge ise Tartus ei sündinud, on sealt pärit tema esiemad. "Ma kõnnin tegelikult nendel samadel tänavatel, kus on mu esiemad kõndinud," rõõmustas ta.

Karlovas elatud aja jooksul on linnaosa Lunge sõnul väga palju muutunud ning selle korrastamisega on palju vaeva nähtud. Siiski loodab ta, et teatav boheemlaslikkus käib Karlovaga ka tulevikus käsikäes.

"Võiks ikka olla mõni puukuur, mis on natukene vildakas, ja midagi, mis ei ole päris korras. Mulle tundub, et Karlova meelitabki kokku selliseid inimesi, kes ei mõtle selles mõttes üle ja ei tee kõike steriilseks. /---/ Midagi tasapisi liigub, aga ma väga loodan, et see õhkkond sealt ära ei kao ja atmosfäär säilib."