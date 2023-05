Mulgimaal avatakse uus interaktiivne elamuskeskus

Kolmapäeval, 31. mail avatakse Sooglemäe talukompleksis Mulgi elamuskeskus. Projekti eestvedaja Maido Ruusmann lausus, et keskuse näol on tegemist interaktiivse infopunktiga, mis sobib igas vanuses külastajale.

Mulgi Elamuskeskus hakkab asuma Taagepera lossist umbes pooleteise kilomeetri kaugusel. Tõrva vallavolikogu esimees ja Mulgi elamuskeskuse eestvedaja Ruusmann sõnas, et keskus on kui pakendatud Mulgi infopunkt.

"Mulgimaal on palju kauneid paiku, mida avastada, on ägedaid objekte, mida külastada, aga sellist kohta, kust saaks pakendatult kogu info Mulgimaa kohta kätte, ei olnud ja sellest lähtuvalt võeti see tee ette juba 15 aastat tagasi," tutvustas Ruusmann, miks ajalooline Mulgimaa talukompleks taastada otsustati.

Ruusmanni sõnul on uus elamuskeskus justkui segu Ahhaa keskusest ja Talurahvamuuseumist, kust saab omandada ajaloolisi teadmisi ja võtta osa interaktiivsetest ekspositsioonidest. "Ma ei tea ühtegi teist külastuskeskust Eestist, mis põhineks läbivalt kultuuril, aga oleks samas nii täiskasvanutele kui ka lastele huvitav ja kaasavalt toimetav," arvas keskuse eestvedaja.

"Sel aastal kannab Mulgimaa Eesti toidupiirkonna tiitlit," rääkis Ruusmann, kinnitades, et kohapeal on võimalik traditsioonilist Mulgi putru süüa, mis esitati tänavu ka UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. Otsus nimekirja kandmise kohta tehakse UNESCO-s 2024. aasta lõpus.