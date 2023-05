D3 suveterrassi avapeol astuvad üles Lenna ja Andreas

Enam kui kümme aastat tagasi sooloartistina alustanud Lenna on andnud välja kolm albumit: "Lenna", "Teine" ja "3X". Mullu jõudis kuulajateni ka tema lühialbum "Hoides sind", mis valmis koostöös Iris Vesikuga.

Noor laulja ja laulukirjutaja Andrease jõudis tänavusel Eesti Laulu konkursil palaga "Why Do You Love Me" finaali. Oma muusikukarjääri alustas ta juba 12-aastaselt ning möödunud aasta aprillis ilmus tema esimene lühialbum "Broken".

Lisaks aitavad D3 terrassihooaega avada DJ-d Meelis Meri, Firejose, Kersten Kõrge, Stenislav, Karinsmatic ja Johanna Tenso.