Soome poplaulja Isac Elliot: Tallinn tundub euroopalikum

Soome popartist Isac Elliot esineb juuni keskel Tallinnas FlexFestil ning käib aeg-ajalt ka Eestis muusikat loomas. Ta sõnas, et naudib Tallinnas aja veetmist. Hetkel on Elliotil käsil koostööprojekt Eesti produtsendi Karl Killinguga.

"Ma käin siin päris tihti. Ka niisama puhkamas. Nii lähedal ja samas minu meelest palju lahedam. Tallinn tundub euroopalikum," arvas Elliot. Sel korral tõi teda Tallinnasse muusika loomine Faar Studios - muusikat loodi koos Eesti produtsendi Karl Killinguga. "Juba mõnda aega plaanisin temaga koostööd, aga see juhtus alles nüüd."

"Olen siinset muusikaelu mõnda aega jälginud. See on kõvasti muutunud. Palju on noori, uusi artiste," tõdes Elliot.

Killingu loodud lugu Elliotile hakkab kõlama soome keeles. "Ta teeb ainult soome keeles praegu muusikat," kommenteeris Killing.

Ellioti sõnul teevad Skandinaavia riigid omavahel aina enam muusikalist koostööd. "Olen teinud muusikat koos rootslase ja norralastega," tõi ta näiteid. Elliot pakkus, et võib-olla aitab sotsiaalmeedia sellele kaasa.

Artist tõdes ka, et eesti muusikast ta aru ei saa, kuidas see kõlab talle lahedalt.

Killing meenutas, kuidas Elliot juba 14-aastasena Eestis laineid lõi ning kuidas 400-500 inimest tema nime karjusid, kui ta Solarises esinemise andis. "See oli väga ammu. Mu muusika oli täiesti teistsugune. Fännid olid hoopis teised. Nooremad," lausus Elliot.

"Tunda on, et ta on üleüldse laia silmaringiga ja hästi intelligentne," iseloomustas Killing oma koostööpartnerit. "Ta on kuidagi hästi kiire, mis on tavapärane Soomele ka. Kui ma olen nüüd käinud seal kirjutamas ja produtseerimas, siis seal käib kõik kuidagi hästi ruttu," paljastas ta.

Elliot astub üles FlexFestil, mis toimub 16.-17. juunini Tallinnas. "See on ka esimene esinemine minu suvetuuril. Olen elevil."