Viiuldaja Daniel Hope: Arvo Pärt on geenius ja ilus inimene

Hope sai möödunud aastal Eestit külastades lühikese ajaga erakordse elamuse. "Oli ka väga emotsionaalne aeg," meenutas Hope, et toona oli sõda Ukrainas alles alanud. "Keegi ei suuda harjuda millegi nii hirmsaga nagu sõda, aga me kohaneme selle õudse olukorraga. Aasta tagasi oli kõik värskemalt meeles ja inimesed olid endiselt šokis."

"Tänavu saime festivali korrata, tänu paljude inimeste toetusele, väljendamaks oma sõprust Ukrainaga – see on imeline ja väga liigutav," lisas muusik.

50. sünnipäeva raames toimub Odessa Classicsil 200 kontserti. "Ma tutvusin Odessaga ligi 10 aastat tagasi oma sõbra Alexey Botvinovi kaudu, kui ta mu sinna kutsus," teatas Hope. "Iga viiuldaja jaoks on Odessa eriline koht. Paljud suured viiuldajad, minu iidolid, on sealt pärit," lausus ta, lisades, et ta tema viiuliõpetaja töötas Odessas pedagoogina.

"Kui linnaga 10 aastat tagasi tutvusin, käisin seal igal aastal esinemas," ütles Hope. Tema sõnul on festivali traditsiooni jätkamine väga tähendusrikas. "Oleme väga tänulikud Eesti rahvale, et meid siin vastu võeti."

Hope arvas, et iga inimene võiks korra elus Odessat külastada. "Hetkel pole see muidugi võimalik."

Hope'i sõnul saab tippviiuldajaks läbi järjepideva harjutamise ja usu muusika ilusse ning sellesse, et sul on midagi läbi muusika artistina öelda. "Ja ei maksa kuulata neid, kes sellega nõus pole. Sa pead jätkama. Muusika on ilusaim moodus enese väljendamiseks," ütles ta. "Muusikale reageerivad kõik.

Sa ei pea rääkima samas keeleski."

"Olen tihtipeale laste muusikakonkursside õhtujuht. Viimati möödunud nädalal," rääkis Hope. "Mulle meeldib laste kontsertidel osaleda. Sealne publik on täiesti värske. Neil pole mingeidki eelarvamusi. Nad on avatud."

Siiski lausus viiludaja, et tihtipeale pole kerge lapsi klassikalise muusikani suunata. "See töö pole lihtne, neid on vaja veenda," ütles ta. "Klassikalise muusika juures on midagi, mis haarab su hinge. See muudab laste mõtlemist ja hingamist. Annab võimaluse avardada kujutlusvõimet."

Hope'i albumil on ka Arvo Pärdi teosed. "Arvo Pärt on ... Kui öelda "geenius", siis sellest ei piisa. Ta on muidugi geniaalne, aga ... Ta on erakordne helilooja.

Ja ilus inimene. Tema muusika innustab, lohutab. See muudab inimese hinge ja tundeid," kirjeldas viiuldaja Pärti. "Mul on olnud õnn temaga paar korda kohtuda ja temale esineda. / .../ Ainuüksi tema lähedal olemine annab inspiratsiooni."

"Olen üsna närvis, esitades Pärdi muusikat just siin. See on sama,

mis mängida Mozartit Salzburgis," lisas Hope.

Festival Odessa Classics toimub kuni 7. juunini eri kohtades Eestis: Estonia kontserdisaalis, Mustpeade majas, Viimsi Artiumis, Arvo Pärdi keskuses ja Tartu Elleri kooli Tubina saalis.