Carol Suureväljal ilmus esimene eestikeelne singel "Lase mul"

"See lugu tuli hästi kergelt minuni. Meloodia hakkas peas käima ja sama kiirelt tulid sõnad ka otsa," rääkis Suurevälja uus singli sünnist. "Elu on näidanud, et need lood, mis tulevad justkui iseenesest – need lood on ka kõige paremad."

"Lase mul" ilmus koos muusikavideoga. Värske loo muusika lõid Suurevälja ja Steven Ilves ning sõnad kirjutas samuti Suurevälja ise. Loo miksis ja järeltöötles Sander Sadam.