Dramamama ja Sibyl Vane annavad esimest korda ühise kontserdi

Mõlemad bändid astuvad üles täispika kavaga.

Dramamama laulja Mikk Tammepõllu sõnul on tegemist neile tähendusliku kontserdiga: "Sel aastal tähistab Dramamama oma 15. sünnipäeva ja Sibyl Vane on meist vaid paar aastat noorem. Imestan, et me varasemalt pole koos esinema sattunud. See viga saab nüüd õnneks parandatud. Sibyl Vane on väga lahe bänd ja tõotab tulla äge pidu. Dramamama fännidele tasub ära mainida, et 2. juuni kontsert on sel suvel ainus võimalus meid avalikult esinemas näha."

Sel aastal 13. sünnipäeva tähistanud Sibyl Vane'ile on see suve ainus kontsert pealinnas. "Meil on suur heameel, et saame koos Dramamamaga teha ühe erilise õhtu. See saab olema sündmus, mida ükski kodumaise rokkmuusika austaja ei soovi maha magada," ütles Sibyl Vane'i laulja ja kitarrist Helena Randlaht.