Celine Dion tühistas tervislikel põhjustel kõik tulevased kontserdid

Dion teavitas fänne, et ei tunne pärast haruldase närvihaiguse diagnoosi saamist end piisavalt tugevalt, kirjutab BBC.

Laulja avaldas möödunud aastal, et kannatab haruldase sündroomi all, mis mõjutab ka tema laulmist. 55-aastane Dion tühistas kõik esinemised ja vabandas ühtlasi fännide ees: "Mul on kahju teil taaskord pettumust valmistada. Kuigi see murrab mu südame, on parim otsus praegu kõik tühistada, kuni ma olen valmis tagasi lavale minema." Ta lisas, et ei anna alla ning ootab taaskohtumist fännidega väga.

"The Courage World Tour" algas 2019. aastal ning Dion jõudis anda 52 kontserti enne koroonapandeemiat. Ootele jäänud kontserdid Põhja-Ameerika tühistati tervislikel põhjustel ning Euroopa-turnee lükati edasi. Nüüd tühistati lõplikult ka need, sealhulgas kontserdid Londonis, Dublinis, Pariisis, Berliinis, Amsterdamis, Stockholmis ja Zürichis.

Tegemist oli laulja esimese maailma-turneega kümne aasta jooksul.