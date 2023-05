Toidufilmide festivali lõpetab dokfilm tippkokk Charlie Trotterist

"Toidufilmide viienda sünnipäevafestivali lõpetab märgiline dokumentaalfilm Ameerikas toidurevolutsiooni teinud temperamentsest, äkilisest ja kirglikust tippkokast Charlie Trotterist, kes elavate hulgast lahkus vaevalt aasta peale oma tunnustatud restorani sulgemist. Viime kinopubliku inspireerivale, aga ka ilustamata teekonnale, kuidas tippu jõuda, seal püsida ja mis juhtub inimestega, kui töö muutub olulisemaks kui elu ise," kommenteeris Toidufilmide festivali kaaskorraldaja Taivi Koitla. "See on ääretult inspireeriv ja aus film inimsuhetest, kuidas ja mis hinnaga olla parim ning selle mõjust mitte ainult vaimsele, vaid ka füüsilisele tervisele," lisas ta.



Kokk Charlie Trotter muutis Ameerika toidumaastikku ja sillutas teed tänapäeva kuulsatele kokkadele, kuid maksis selle eest kõrget hinda. Temanimeline Chicago restoran oli üks maailma populaarseimaid söögikohti. Töötajate jaoks oli ta salapärane guru. Meedia jaoks oli ta üleolev perfektsionist. Kuid neile, kes teda armastasid, oli ta Chuck - lõbus unistaja, kelle kirg oli piiritu.



Eksklusiivsete seninägematute arhiivimaterjalidega dokumentaalfilm on lugu sellest, mis juhtub, kui inimese identiteet on tema tööga olemuslikult seotud. Samuti märgilise tähtsusega hoiatav lugu sellest, mis võib juhtuda, kui see töö kaob.



Filmis astuvad üles Grant Achatz, Emeril Lagasse, Wolfgang Puck ja paljud siiani tippkokanduses teed näitavad tegijad.



Dokumentaalfilm "Armastusega, Charlie: tippkokk Charlie Trotteri tõus ja langus" ("Love, Charlie: The Rise and Fall of Chef Charlie Trotter") jõuab Toidufilmide festivali raames kino Sõprus ekraanile teisipäeval, 30. mail kell 18. Film linastub ingliskeelsena.