Rudolf Tobiasele pühendatud pidupäevadest saab osa ka ERR-i vahendusel

29. mail 1873 Hiiumaal sündinud Rudolf Tobias oli esimene akadeemilise kompositsioonihariduse saanud eesti helilooja.

Kuni 17. juunini kestva programmi raames astuvad teiste seas lavale Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Tallinna Kammerorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti Rahvusmeeskoor, kammerkoor Collegium Musicale, Ain Anger ning Paula Ernesaks.

"Minu huvi on, et Eesti kultuuri suurkujud ei vajuks unustusse. Hiiumaale on Tobias väga tähtis. 150 on väga suur number, seda tuleb suurelt ja uhkelt tähistada. Tobias väärib seda," rääkis ettevõtja Enn Kunila "Ringvaates" ettevõtmise tagamaadest.

"Kui see mõte tuli, siis ma rääkisin sellest kohe hea sõbra, eluaegse estoonlase Arne Mikuga. Tema haakus kohe teemaga ja nii see asi siis läks. Tema töötas välja pidupäevade kava," selgitas Kunila, kes on Hiiumaaga seotud olnud umbes 40 aastat.

"Selle 40 aastaga on muutunud ka Tobiase fenomen aina lähedasemaks. Hiiumaal teatakse Tobiast hästi ja temast räägitakse. On palju kontserte, kus esitatakse Tobiase loomingut, Hiiumaal on tema majamuuseum, Tobiase selts tegutseb, Tobiase sünniaastapäeval on iga aasta mingisugused üritused," tõi ta välja.

Hiiumaal toimuvat kannavad üle ka ERR-i kanalid.