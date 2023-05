55. sünnipäeva tähistav Fix: mida kõvem on bänd, seda kõvemad on egod

Sel aastal tähistab oma 55. tegutsemisaastat ansambel Fix. Saates "Hommik Anuga", käisid Fixi tegemistest rääkimas Priit Pihlap, Vello Toomemets ja Väino Land, kes tõdesid, et ajaloo jooksul on bändis mitmeid egode põrkumisi olnud.

Fixi asutajaliige Väino Land kinnitas, et Fix on endiselt regulaarselt esinev bänd. "Meil on suur omavaheline harjumus mängida," lisas Toomemets.

"Kui me kümme aastat tagasi Silvi [Vraidi - toim.] kaotasime, siis me oleks võib-olla tegelikult vaikselt ära vajunud, aga me otsustasime siiski kasvõi Silvi pärast ja austusest Silvi vastu, et me teeme edasi," tõdes Pihlap.

Nii Pihlap, Toomemets kui ka Land on vahepeal tegelikult Fixist lahkunud, kuid lõpuks siiski tee tagasi bändi leidnud. "Need noorepõlve rokkaripinged, mis olid, need on praeguses vanuses tegelikult tühi-tähi," märkis Pihlap.

"Kui poliitikasse minna, siis üks bänd on tegelikult poliitika – mida kõvem on bänd, seda kõvemad on egod ja isiksused," lausus Land. "Ega meie iseloomud ei muutu ja hea muusika ei koosne sõprusest. See on kõik üks suur eksiarvamus, et hea muusika on sõprus," märkis ta ja lisas, et hea muusika alustalaks on ikkagi head muusikud.

Bändi sõnul kõnetab Fixi muusika ka tänapäeval noori kuulajaid. "Isade ja vanaisadega tullakse koos Fixi kontserdile ja öeldakse, et "Tsirkust" teavad kõik. Kõik noored ja vanad," sõnas Pihlap.