Anne Veski: elu on elamiseks, mitte nutmiseks

Sel pühapäeval oli saates "Hommik Anuga" külas laulja Anne Veski, kes andis hiljuti oma bändiga välja uue laulu "Ei päevi halle". Saates sõnas laulja, et oluline on elu täiel rinnal elada.

Eelmisel aastal aastal lahkus meie seast Veski abikaasa Benno Beltšikov. Pärast seda andis Veski välja loo "Kurblik maantee", mis laulja sõnul kirjeldab hästi selle aja tundeid.

"Tükk aega ei olnud mul soovi uusi laule teha. Isegi küsiti, miks uusi laule ei tule, aga ütlesin, et ei ole praegu sellist, et hing laulaks ja tahaks. Aga tead, aeg teeb oma töö ja elu läheb ju edasi," rääkis Veski. "Elu on selleks, et elada. Elu ei ole selleks, et nutta."

Pärast abikaasa lahkumist võttis Veski vastu otsuse, et koju nutma ta ei jää, vaid tegutseb ikka edasi. "See oli esimene asi, mida kõik ütlesid," sõnas ta.

"Tulebki öelda, et saan hakkama, olen hakkama saanud ja saan ka edaspidi. Alati tuleb endale neid positiivseid suundi luua. Nagu öeldakse – on, nagu on, ega mina seda ümber ei tee. Me kõik läheme kunagi kuskile, aga parem see aeg, mis meil on antud, elada täiel rinnal," lausus Veski.

"Õnnelik saab inimene olla vaid oma enese sees ja õnnelikuks saad sa end ise teha. Ära oota, et keegi sind õnnelikuks teeb," märkis laulja.