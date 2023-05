Eestit külastavad turistid koputavad vanalinnas seinu ja imestavad tühjuse üle

Sel pühapäeval on saates "Hommik Anuga" külas kaks giidi, Ann Vaida ja Heli Jürisson, kes muu hulgas meenutavad värvikamaid hetki, millega nad on oma töös kokku puutunud.

Jürissoni sõnul ta giidituure tehes Eestit kuidagi ilusamaks või paremaks ei luiska. "Eestlastel on võib-olla selline mentaliteet, et me ei ole midagi teinud ja me ei ole olnud mingid vallutajad, allutajad ja suured meresõitjad, aga see ei tähenda, et me pole olnud oluline osa üleüldisest maailma ajaloost."

Üheks Eestit külastavate turistide meelispaigaks on Tallinna vanalinn. Jürisson meenutas, et ükskord tegi ta vanalinnas tuuri kruiisilaevalt tulnud Ameerika turistidele, kes hakkasid keset tuuri vanalinnas seinu koputama. Giidi küsimise peale, miks nad seda teevad, imestasid turistid, et Tallinna vanalinn on nagu Disneyland, aga päris, sest seinad pole papist tehtud.

Vaida tõi välja, et samuti meeldib turistidele väga Eesti loodus. "Kui sa viid nad näiteks Viru rappa, siis see on ikkagi täiesti teistmoodi, kui paljud inimesed üldse kunagi oma elus loodust näinud on," märkis ta. "See läheb inimestele hästi peale."

Ann Vaida ja Heli Jürisson saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

Vaida meenutas, et kord võttis üks Aasiast pärit turist keset autosõitu telefoni välja ja hakkas ümbritsevat filmima. Kui turist oli juba väga pikalt kõike filminud, uuris giid temalt, miks ta seda teeb. Selle peale vastas turist, et tema jaoks on see nii uskumatu, et ümberringi pole mitte midagi – ei ühtegi mäge ega linna. "Alati leiab midagi põnevat," märkis Vaida.

Giidid tõid välja, et samuti on Eestis üha populaarsemateks muutunud toidu-, kultuuri-, spordi- ja ööeluturism. "Siin käib tegelikult korduvalt mingeid turiste, kes ütlevad, et nad armastavad Eestit, aga nad ei räägi oma sõpradele Eestist üldse midagi, sest muidu tulevad nemad ka siia. Nad tahavad, et see oleks nende oma, nende väike eriline saladus," rääkis Jürisson.

Selle hooaja viimane "Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval kell 10.