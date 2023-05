Viiuldaja Daniel Hope kiitis Eestit: ma armastan Estonia kontserdisaali

Ka möödunud aastal Eestit külastanud Hope sõnas "Ringvaates", et tal on hea meel taas Eestis olla. "Imeilus riik ja ma armastan seda kontserdisaali," kiits ta Estonia kontserdisaali ning lisas, et eelmisel aastal toimunud kontsert oli tema jaoks väga eriline.

Möödunud aastal toimunud kontserdist on Hope'il eelkõige meeles tugev toetus Ukraina suunas. "See liigutas meid väga," tõdes ta.

Hope sõnas, et kuigi Eesti publik on kontserdi vältel vaikne ja tagasihoidlik, siis kontserdi lõpust on tal meeles vali aplaus. "Nad olid väga rõõmsad, emotsionaalsed ja koos meiega. See oli väga emotsionaalne," kirjeldas ta.

Hope tõdes, et kuigi sõjaga ei saa teatud mõttes kunagi ära harjuda, oli šokk toimuva osas toona suurem. "Fakt, et me saime tänu nii paljude inimeste toetusele selle kontserdiga Ukrainale austusavalduse teha, oli tõesti hämmastav ja liigutav," meenutas ta.

Samuti on viiulivirtuoosil eelmisest külastusest eredalt meeles see, kuidas Kristjan Järvi talle erinevaid vaatamisväärsuseid tutvustas. "Nii et väga lühikese ajaga sain ülima kogemuse Tallinnast."

Täispikk intervjuu Daniel Hope'iga on eetris esmaspäeval, 29. mail kell 19 "Ringvaates".