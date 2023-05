Night Tapes avaldas koostöös Taz Tron Delixiga valminud video loole "Humans"

Uue hingamise andis loole miksija Nathan Boddy, kes on töötanud selliste artistidega nagu Mura Masa, James Blake, Pink Panthress, Jadu Heart, London Grammar, RY X, ning masterdas Matt Colton, kelle nimistust leiab tööd Arctic Monkeys, Thom Yorke, Shania Twain, George Michael, Depeche Mode, Aphex Twin ja Flume'i muusikaga.

"See lugu on inspireeritud helguse ja pimeduse paradoksaalsest olemusest. Musta koera ja sisemist lõvi on kergem taltsutada, kui sa suudad neid neid näha ja aksepteerida," sõnas bändiliige Iiris Vesik.

Öises Londonis filmitud video on teinud režissöör Taz Tron Delix, kes on töötanud selliste artistidega nagu Stromzy, J Hus, Calvin Harris ja Ellie Goulding.

"Meil on suur rõõm, et saime teha koostööd Taziga – oleme tema töö suured fännid ning see, et ta oli valmis meiega koos muusikale visuaalset maailma ehitama, oli suur kompliment. See on seni meie kõige retsim ja kõige suurema produktsiooniga video," märkis Vesik.