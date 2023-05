Eesti waldorfkoolide lapsed võtavad mõõtu kreekapärastel mängudel

Kilbijooks, millega võistluspäeva alustati, oli vaid üks paljudest võistlusaladest. Veel võisteldi näiteks kettaheites, kaugushüppes ja odaviskes.

Õpilased Miili ja Fred ootasid kõige rohkem aga maadlust.

"Ma ei oska seda seletada, lihtsalt see on lõbus," põhjendas Fred.

"Ma arvan, et ma tulen selles kõige paremini toime," selgitas Miili.

Lisaks võistlemisele astuvad õpilased üles kreekapäraste laulude ja pillimänguga, õpivad kreeka tantse ja söövad kreeka toitu.

Võistlusteks valmistuti laste sõnul aga terve kooliaasta vältel.

"Kõik asjad, mida me siin täna teeme, oleme juba tegelikult varem klassiga õppinud. Kilbijooks, me oleme harjutanud, igal hommikul käisime jooksmas kolm ringi ja sellised asjad," ütles Fred.

Suurt võistlushimu lastel aga polnudki, vaid eelkõige taheti toredalt aega veeta.

"Mul on pigem see, et tulen kohale ja annan endast parima. Ma otseselt võitmise peale pole," ütles Fred.

"Ma tulin siia rohkem, et uusi sõpru leida. See oli pigem eesmärk," sõnas Miili.

Waldorfkoolide olümpiamängud toimuvad 20. korda ja eesmärk on koolis õpitut ka päriselt kogeda, rääkis seekordsete olümpiamängude korraldaja waldorfkool Läte juhataja Urmas Keller.

"Igal aastal kevadel kogunevad waldorfkoolide viiendate klasside õpilased kokku, et ühiselt pidada waldorfkoolides traditsiooniks saanud olümpiamänge. See võtab ühtlasi kokku viiendate klasside Kreeka epohhi. Nad on terve aasta Kreeka vaimus elanud, harjutanud nende võistluste nimel ja nüüd nad tulevad ja võistlevad siin ühiselt," rääkis Keller.

Waldorfkoolide olümpiamängud jätkuvad laupäeval ja nendel osaleb 124 last.