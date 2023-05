Tallinna loomaaia laiskloom Tupsik kohtus kosja tulnud Vascoga

Esialgu kuu aega karantiinis olnud Vasco tekitas Tupsikus omajagu elevust. "Tal on huvitav, et uus isend on siia tulnud ja igale poole oma lõhna maha jätnud. Ta uudistab, käib ringi, vaatab, mis on tema aedikus toimunud," kommenteeris loomaaia kollektsioonijuht Tõnis Tasane.

Tasase sõnul on siiski laiskloomade omavaheline suhtlus väga laiskloomalik olnud. "Alguses olid nad erinevates puuri nurkades, ei teinud teineteisest välja. Nüüd nad siis on hakanud avastama ja liiguvad nad natuke rohkem ringi."

Kuigi laiskloomad on looduses pigem üksikud, on Tasase sõnul õnnestunud neid loomaaedades väga hästi koos pidada. "Praegu nad klapivad väga ilusti ja tõenäoliselt saavad siin hästi hakkama," arvas ta.