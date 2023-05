Galerii: telekunstnik Gunta Randla avas Vabaduse galeriis nostalgilise näituse

Lätlanna Gunta Randla on ligi 60 aastat elanud ja töötanud Eestis, sellest rohkem kui 30 aastat Eesti televisioonis. Tema käe all on valminud mitmete lavastuste kujundused, nagu näiteks "Mõmmi aabits", "Väike nõid", "Kõige suurem sõber", "Vembu ja Tembu seiklused", "Mõmmi ja aabits. 20 aastat hiljem" ja "Öised lood III".

Galeriis on välja nii Randla maalid kui ka ETV muuseumist pärinevad nukud ja dekoratsioonid.

Näitus jääb külastajatele avatuks 21. juunini.