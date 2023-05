Valdo Pandi nimelise preemia pälvis Andres Kuusk

Eesti Rahvusringhäälingu poliitikasaadete vanemtoimetaja-saatejuht Andres Kuusk pälvis Valdo Pandi nimelise preemia järjepideva professionaalse töö eest ühiskondlikult tähtsate teemade käsitlemisel. Tema panus on hindamatu nii saatejuhi kui ka toimetajana ning oma pühendumusega on ta eeskujuks paljudele noortele ajakirjanikele.

Andres Kuusk alustas tööd ETV-s 1999. aastal uudistetoimetuse juhina, enne seda töötas ta erameedias. Alates 2007. aastast on ta keskendunud poliitika- ja ühiskonnasaadetele. Ta oli 13 aastat poliitajakirjanduse lipulaeva "Foorum" toimetaja ja saatejuht ning on osalenud "Esimese stuudio" formaadi välja- ja ülestöötamisel.

Pandi preemiaga tõstetakse esile ka laureaadi mitmekülgsust ning ajakirjanduspiiride avardamist. Kuusk on järjekindlalt panustanud kaitse- ja julgeolekuvaldkonna teemade professionaalsele käsitlusele. Ta on korduvalt käinud missioonidel Iraagis ja Afganistanis, talletanud olulised välisteemad dokumentaalfilmidesse ja andnud saadetes hääle veteranidele. Samuti on Andres Kuusk usaldusväärne partner Eesti kõige olulisemate paraadide kommenteerimisel. Alates 2008. aastast on ta Euroopa Ajakirjanduskeskuse nõukogu liige.

Valdo Pandi preemia on rahvusringhäälingu kõige olulisem majasisene tunnustus, millega väärtustatakse ajakirjanduse arendamist ja hoidmist Eesti Rahvusringhäälingus. Tänavu esitati preemiale kümme kandidaati, nominentide hulka kuulusid Arp Müller-Mölder, Anu Välba, Anton Aleksejev, Mirjam Mõttus, Urmas Vaino, Jüri Nikolajev, Margus Saar, Kristo Elias ja Mirko Ojakivi.

Valdo Pandi nimelise ajakirjanduspreemia žüriisse kuulusid rahvusringhäälingu juhatuse liikmed Erik Roose, Mart Luik, Tiina Kaalep, Toomas Luhats ja Joel Sarv ning pikaajalise meediakogemusega eksperdid Marju Lauristin, Hagi Šein, Indrek Treufeldt ja Signe Ivask.

1980. aastal esimest korda välja kuulutatud Valdo Pandi nimelise ajakirjanduspreemia on aastate jooksul pälvinud Rein Karemäe (1980), Mati Talvik (1985), Lembit Lauri (1988), Toomas Uba (1998), Aarne Rannamäe (2008), Mihkel Kärmas (2009), Neeme Raud (2010), Ivan Makarov (2011), Vahur Kersna (2012), Kaja Kärner (2013), Astrid Kannel (2014), Indrek Treufeldt (2016), Marko Reikop (2018) ja Johannes Tralla (2020).