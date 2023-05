Hard Rock Laager kuulutas välja kõik esinejad, peakülaline on Arch Enemy

"Tänavuses Hard Rock Laagri bändivalikus troonib lisaks kodumaisele kullaproovile nii lähinaabrite kaamos kui ka energiline folk, kauge kandi kõrilaul ja peaesineja Arch Enemy näol hetke kõige kuumem meloodiline metal, mis suvel meie kandis raevutsemas," iseloomustas festivali peakorraldaja Kaido Haavandi.

Tänavuse Hard Rock Laager festivali peaesinejaks on maailma kuulsaim naisvokaaliga death metal bänd Arch Enemy, mille lõi aastal 1995 kitarrist Michael Amott. Nüüdseks on nad välja andnud 11 stuudioalbumit, millest viimane "Deceivers" ilmus 2022. aastal. Naisvokaal on olnud Arch Enemy lahutamatu osa aastast 2000, mil lauljakohustused võttis üle Angela Gossow, kes omakorda ulatas teatepulga praegusele vokalistile Alissa White-Gluzile, jäädes ise bändi mänedžeriks.

"Deceivers" käis Euroopa müügitabelite tippudes, hõivates Soomes ja Inglismaal ka esikoha, nende videoid on vaadatud YouTube'is sadu miljoneid kordi.

Vana-Vigalasse kerkib esimest korda Mongoolia lipp – festivalile saabub lõputute steppide avarusest Uuhai, kes ühendab metal-muusika traditsioonilise kõrilauluga khöömii, mida kasutasid Altai nomaadse eluviisiga hõimud šamanistlike tseremooniate käigus ja mis on tänaseks UNESCO kultuuripärandi nimistus. Uuhai liikmed Saruul, Zorigoo, Shinetsog-Geni, Battuvshin, Batbayar, Dailaitseren ja Otgonbaatar kasutavad lisaks trummidele ja elektrikitarridele oskuslikult ära ka morin khuuri (hobusepea viiul), tovshuuri (mongoli kitarr) ja tumur khuuri (lõualuu harf), saades tulemuseks söeka segu iidsest ja moodsast.

Memoriam on Briti death metal bänd, mille lõid 2016. aastal Birminghamis pärast Bolt Throweri laialiminekut vokalist Karl Willetts ja trummar Andy Whale, lisaks kitarril Scott Fairfax (varasemalt Benedictionis) ja bassil Frank Healy (varasemalt Benedictionis ja Napalm Deathis). Karl Willettsi sõnul loodi bänd avaldamaks austust Bolt Throweri varalahkunud trummarile Martin Kearnsile. Praeguseks on Memoriam välja andnud viis stuudioplaati ja neist viimane, "Rise To Power", ilmus 3. veebruaril 2023.

Wiiralt on Ultima Thule ja Gunnar Grapsi sissetallatud rajal käies välja andnud kolm albumit: "Tulivesi", "Lill on iga inime" ja "Wiiralt Live". Kolmel järjestikusel aastal on Wiiralt osalenud Eesti Laulul lugudega "Tuuled", "Kuradile" ning "Salalik". Viimase neist valisid Rock FM-i kuulajad 2022. aasta rokihümniks.

Bändi värskeim lugu "Kastanpruunid silmad" jõudis äsja kinolinale filmis "Suvitajad".

Intrepid on tegutsenud aastast 2016. Kuigi moodustamise hetkel olid liikmed vaid teismelised, viisid bändi algusaastatel ilmunud plaadid "Empress of Devastation" ja "Unused Imaginative Capacity" nad kiirelt koostööni Knife Fight Mediaga, kes on varasemalt koostööd teinud bändidega Morbid Angel, Type O Negative, Sepultura, Nile ja Mayhem.

Belgiast Leopoldsburgist pärit Evil Invaders ammutab inspiratsiooni nii Black Sabbathist, Motörheadist kui ka varasest Metallicast ja on maha saanud kolmanda albumiga "Shattering Reflection", mida maksimumpunktid andnud ajakiri Metal Injection on nimetanud aasta albumiks kõigile, kes janunevad klassikalise moshiva, kriiskava, purustava speed metal'i järele.

Eesti raskeroki legend Metsatöll Rävala kivilinnast ja Ugandi muinasküngastelt naaseb üle mitme aasta Hard Rock Laagrisse.

Eelmisel kevadel oma 20. sünnipäeva tähistanud DND lubab HRL-is esitada parimaid palu.

Surgent sai alguse pärast death metal bändi Horricane lagunemist, kui selle liikmed Jaan ja Jüri otsustasid oma loomingulise energia suunata uude projekti. Eelmise aasta novembris ilmunud debüütalbum pälvis 2022. aasta Eesti muusikaauhindadel aasta metal-albumi tiitli.

Räpina Jacki muusika on raju rock'n'roll, mida artistide lai muusikaline silmaring lubab esitada põnevas sümbioosis ornamentidega folgist ja kantribluusist hip-hopini.

Ukanose saabub Vana-Vigalasse Leedust ning põimib metal-muusikasse osavalt vanu folkviise ja lugusid, mida edasi antud põlvest põlve. Ukanose on olnud aktiivne pigem lavalaudadel kui stuudios ja nii ilmus neil hiljuti teine kauamängiv "Šiaurum Vejum", mis koosneb üheksast loost arhailises leedu keeles.

Ferum on Eesti/Itaalia death-doom-metal kollektiiv, kes alustas tegevust 2017. aastal Itaalias. Oma esimese EP "Vergence" andis bänd välja 2018. aastal.

Heraldi kontserdid, ehe ja omanäoline tämber ning mitmekihiline sõnum on edukalt köitnud traadimuusikasõprade tähelepanu.

Hetero on Võru hard-rock bänd aastast 1980. 1981. ja 1982. aastal Eesti vokaalinstrumentaalansamblite ülevaatustel laureaadiks saanud Hetero tippaeg Eestis jäi aastatesse 1985—1986, kuid hoopis suurem edu saatis bändi Leedus. 1986. aastal Kaunases korraldatud üleliidulisel rokifestivalil, kus olid kohal Nõukogude Liidu kõvemad ansamblid, kuulutati Hetero vokalist Pepe parimaks lauljaks. Parima ansambli tiitli võitis tookord GGG.

2011. aastal Tallinnas asutatud Ocean Districts oli algselt kõrvalprojekt, millest arenes peagi välja aktiivsem bänd. Enamik Ocean Districtsi liikmeist on raskema muusika taustaga olles teinud kaasa teistes tuntud kohalikes bändides nagu Burn Still, Goresoerd, Stem, Freakangel, Pinkwave, Kaschalot ja Surgent.

Mara on death/thrash/groove metal bänd Lätist, kes on vaid viie tegutsemisaastaga tuuritanud läbi juba terve Euroopa ja võtnud Läti metalmuusika auhinnagalal kolm esikohta - aasta album "Therapy For An Empath" (2018), samuti "Self-Destruct.Survive.Thrive!" (2020) ja parim vokalist (Mara Lisenko).

Louie Digmani Piano Bar viib kuulaja ajas tagasi lõunaosariikide Americana radadele. Louie Digman on viimased 16 aastat Eestis elanud pianist-vokalist Inglismaalt, kes on professionaalse rändmuusiku leiba teeninud juba 20 aastat nii pubide kui festivalide lavadel..

Nuclear Monarch on kuueliikmeline death doom bänd Tallinnast, tegutsenud aastast 2010. Ansambel sai suurema hoo sisse mõni aasta hiljem, kui pärast pillimeeste vahetusi leiti loomingut täiendavad liikmed.

Sociasylum asutati 2011. aastal triona, mis mängis fastcore/powerviolence'i. Liikmete vahetudes muutus bänd kvartetiks ning muusikaline suunitlus liikus rohkem hardcore'i ja grindcore'i suunas, kaasates erinevaid ekstreemmuusika ala-žanrite mõjutusi. Praegu jätkab uuendatud koosseis töö uue EP kallal jätkuks eelmisele kauamängivale "Crossroads".

Projektorn on elektrooniliste sugemetega, metalse kiiksuga instrumentaalmuusikagrupp, mille muusika otsib kõige pikemat teed kahe punkti vahel. Tavapärase koosseisu keskel torkab silma ebatavaline instrument - Chapman Stick, mis kahe käe mängutehnikaga väisab kitarri, bassi ja klaveri võimalusi.

Estoneri looming on segu sludge metal'ist ja progressiivsetest helimaastikest, kaunistatud nii black- kui ka death metal'i nüanssidega. 2020. aastal astus bänd üles Hollandis Euroopa suurimal showcase festivalil Eurosonic. Kuulajad võivad leida sarnasusi bändidega nagu Ufomammut, Lord Mantis, Oranssi Pazuzu ja Nile.

The Abbey jutustab Soome veteran-muusiku Jesse Heikkineni ja kaasvokalisti Natalie Koskineni süngest esoteerikast inspireeritud lugu läbielamistest, mis on provokatiivne, mitmetahuline progressiivne doom metal ja tumerokk.