Silver Jusilo avaldas värske singli "Tuulte poolt räsitud"

Lugu räägib armastuse kaotamisest ning sellega mitte leppimisest. "Eks inimese loomuses on ikka ihaldada miskit, mida ta ei saa. Nii on paraku lood ka armastuses. Kui seal sees olla, siis tihti kipume seda iseenesest mõistetavalt võtma ning nii see tahes-tahtmata käest libisebki," selgitas Jusilo. "Lugu räägibki sellest, kuidas käest libisevat armastust veel kuidagigi päästa. Teades, et peale lahkuminekut pole miski enam endine."

Suvise loo kaasautor on noor produtsent Markus Palo.