Heategevuslik "Laulud sõdurile" toimub tänavu Taara kaitseväelinnakus Võrus

Kontserdiga kogutud annetustega toetab Carolin Illenzeeri fond raskelt vigastatud või teenistuses langenud kaitseväelaste laste haridusteed ja huvitegevust. Fondilt saab toetust 66 last.

Kontserdi õhtujuhid on Piret Laos ja Karl-Erik Taukar. Lauljaid saadab sõjaväeorkester dirigent Teet Raiki juhatusel.

Taara linnakus paiknev 2. jalaväebrigaad on kergejalaväeüksus, mille põhijõuks on reservväelased. Brigaadi koosseisu kuulub ligikaudu 5000 kaitseväelast, keda koolitatakse välja eelkõige Lõuna-Eesti kaitsmiseks. Taara linnakus on brigaadi allüksustest tegevväelaste ja tsiviiltöötajatega alaliselt mehitatud Kuperjanovi jalaväepataljon, lahinguteeninduspataljon ning staabi- ja sidekompanii.

Carolin Illenzeeri Fondi korraldatav heategevuslik kontsert "Laulud sõdurile" toimub sel aastal juba 12. korda. Tänavu toimub kontsert neljandat korda Eesti kaitseväega seotud militaarobjektil – aastal 2020 leidis see esimest korda aset Tapa sõjaväelinnakus, aastal 2021 mereväe miinisadamas, aastal 2022 Ämari lennubaasis ning aastal 2023 jõutakse Taara kaitseväelinnakusse Võrus.

Carolin Illenzeeri Fond on saanud oma nime 2005. aastal välismissioonil Iraagis langenud vanemveebel Arre Illenzeeri tütre Carolini järgi. Toona hakkasid veebel Illenzeeri kaitseväelastest sõbrad perekonda toetama ning kuna välismissioonid jätkusid ja kurbi teateid tuli veel, siis loodi Carolin Illenzeeri fond aitamaks sarnasesse olukorda sattunud peresid.