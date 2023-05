Kirot avaldas Pluuto ja Aropiga ühissingli "Astusin sisse"

"Inimestele meeldib igasugu asju öelda, eriti eelarvamuste põhjal. Olen isiklikult niisamuti teistesse suhtunud, kuid persooniga näost näkku kohtudes on need eelarvamused alati purunenud," selgitas Kirot ise.

"Seega, mida iganes suvalised inimesed kuskil sinu kohta puhuvad – need on arbitraarsed väited. Ülereageerimise asemel ära võta hinge ning kasuta seda kütusena oma järgmise ettevõtmise kallal."

Pluuto ja Aropiga sai ta ühes loos kokku tänu produtsent Karl Killingule. "Pluuto energia on selle loo kontekstis äärmiselt värskendav ning Arop sobib enda terava flow'ga sellisele rajale ideaalselt," lisas ta.

Kiroti sõnul on järgmise albumi avaldamiseks aeg küps ja "Astusin sisse" on tulevase kauamängiva avapauk. Ta sõnas, et on aastatega muusikuna enda kohta palju õppinud ning heliliselt arenenud. Kui teine album oli rohkem eksperimenteeriv, siis kolmas tuleb koju ning enda liistude juurde tagasi. Suvel on tal plaan end stuudiosse lukustada ning muusikaga sügavamalt tegeleda.

"Nüüd on aeg nii tugevalt pedaalile vajutada, et see enam põranda küljest lahti tulla ei saa."

Kiroti, Pluuto ja Aropi ühine lugu tuleb esitamisele 16.–17. juunil toimuval Flex Festil, kus kõik kolm artisti ka üles astuvad.

Kirot on varem avaldanud plaadifirma Legendaarne alt albumid "Südameta, kaptenisillalt" (2020) ja "Kes otsib, see leiab" (2022).