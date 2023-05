Tina Turneri kontserti soojendanud Maarja-Liis Ilus: pikka lobisemist meil polnud

Ilus tõdes, et mida aeg edasi, seda enam on hakanud teda loominguliste suurkujude surmad puudutama. "Kui sa oled juba selles eas, kus sa oled inimese muusika või loominguga koos kasvanud, tähendab see ajas järjest enam ja enam," nentis ta.

2000. aastal Tallinnas toimunud Tina Turneri kontserdil soojendusesinejana lavale astunud Ilus nentis, et pikka juttu tal Turneriga lava taga ei olnud. "Pigem selline põgus viisakuste jagamine. Lihtsalt see moment on jäädvustunud, mis on äärmiselt tore, aga pikka lobisemist meil seal omavahel ei toimunud."

Laulja sõnul oli see, et ta Turneri soojendusesinejaks sattus, kummaline asjade käik, sest aasta varem pidi ta soojendama Michael Jacksonit, kuid viimasel hetkel jäi plaan katki.

"Ma olin juba täiesti riides, valmis, souncheck'id tehtud, lava taga ootasin, millal mind lavale lastakse. Äkitselt hakati kõike lavalt maha koristama ja öeldi, et ei saagi. Ma täpselt ei teagi, mis seal kokkuvõttes juhtus, aga toona see ära jäi," meenutas ta.

"Kui ma tagantjärgi mõtlen selle peale, siis ma olen isegi õnnelikum selle üle, et ma just Tina Turneri soojendajaks sattusin. Ma isegi ei tea, miks, aga ta kuidagi tundus selline hästi ehe ja päris inimene," tõdes Ilus.