Eurovisioonile elas kaasa 162 miljonit inimest

Ühendkuningriigis vaatas lauluvõistluse finaali keskmisel 9,9 miljonit televaatajat, mis on 12 protsenti rohkem kui 2022. aastal. Saksamaa saavutas turu suuruselt teise vaatajaskonna – finaali vaatas keskmiselt 7,4 miljonit vaatajat, mis on 14 protsenti rohkem kui 2022. aastal. Prantsusmaal jälgis võistlust keskmiselt 3,5 miljonit inimest, mis on kümme protsenti rohkem kui 2022. aastal.

Seitsmendat korda võistluse võtinud Rootsi vaatajaskonnaks oli keskmiselt 2,3 miljonit vaatajat, mis moodustab 82,3 protsenti kõigist Rootsi televaatajatest. Soomes vaatas võistlust 1,7 inimest, mis on 71 protsenti rohkem kui 2022. aastal.

"Eurovisiooni lauluvõistlus on taas tõestanud, et avalik-õiguslikul meedial on jõud ühendada maailma muusika kaudu. Me oleme oma ülemaailmse haarde üle tohutult uhked," sõnas lauluvõistluse tegevjuht Martin Österdahl.

Eurovisiooni finaali jälgis Youtube'i vahendusel 7,6 miljonit inimest ning poolfinaale vaatas üle 3,2 miljoni vaataja. Tiktokis, Eurovisiooni lauluvõistluse ametlikus meelelahutuspartneris, vaadati kolme otsesaadet 4,8 miljonit korda.