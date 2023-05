Suvi toob ERR-i kanalitesse kireva sarjavaliku

"Pulsi" uus hooaeg 29. maist ETV-s

ETV suvekavast annab märku menusarja "Pulss" naasmine tele-ekraanile. Soome haiglasari on juba mitu suve vaatajaid köitnud ning erandiks pole seegi aasta. Kümnes hooaeg alustab ETV-s esmaspäeval, 29. mail ning on ekraanil neljal õhtul järjest.

"Pagendatud" 2. juunist ETV-s

Reedeti pakub põnevust ajalooline sari "Pagendatud", mis viib 18. sajandi teise poole Austraaliasse, kuhu Suurbritannia pagendas toona soovimatud kodanikud - orvud, taskuvargad, prostituudid ja röövlid. Hoolimata näljahädast, põuast, põgenemiskatsetest ja ülespoomistest, puhkes pagendatute koloonia õide. "Pagendatud" on omanäoline lugu inimlikust vaprusest, kannatustest, armastusest ja kaotustest, mille on kaasakiskuvaks stsenaariumiks kirja pannud Jimmy McGovern.

Sarja näeb ka Jupiteris.

"Pagendatud" Autor/allikas: Pressimaterjal

"Shetland" 2. juunist ETV-s

Krimireede traditsioone hoiab suvel au sees vaatajate üks lemmiksarju "Shetland", mille kõik osad alates kõige esimesest on reede hilisõhtuti taas ETV ekraanil.

"Sinu kätes" 2. juunist ETV2-s

ETV2 pakub võimalust vaadata algusest peale menukat Itaalia haiglasarja "Sinu kätes", mille keskmes on hiilgav, ent küüniline doktor Andrea Fanti, kes unustab ajutrauma tagajärjel viimased 12 aastat oma elust. Esimest korda on ta lihtsalt patsient, mitte aga lugupeetud arst. Mälestustest ilmajäänuna leiab ta end tundmatust maailmast, kus tema lähedastest on saanud korraga võõrad ja haigla on ainus paik, kus ta end koduselt tunneb. Tema amneesiast lõikab kasu haigla uus peaarst Marco Sardoni.

"Homme põgeneme" 3. juunist ETV-s

Laupäeviti ja pühapäeviti saab ETV-s kaasa elada hiljuti parimaks kodumaiseks teleseriaaliks tunnistatud koguperesarjale "Homme põgeneme". Möödunud sügisel ETV2-s näidatud seikluslugu viib viikingiteteemalisse lastelaagrisse, kust grupp lapsi otsustab omal käel plehku panna. Laste plaani katkestavad kahtlased nähtused metsas ja nii hakkavadki nad põgenemiseks uusi plaane tegema. Soojas Eestimaa suves üles võetud sari tutvustab vaatajatele uusi noori näitlejaid. Nende kõrval lisavad sarjale vürtsi täiskasvanud professionaalid, teiste seas Carmen Mikiver, Andrus Vaarik, Maria Ehrenberg, Mart Müürisepp, Kaili Närep jpt.

Sarja näeb ka Lasteekraanis.

"Homme põgeneme" Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

"Saaga" 7. juunist ETV2-s

Ukraina sari ühe perekonna saagast ja saatusest, kuhu kuulub sada aastat tagakiusamist, õnnetusi ja vabaduse eest võitlemist. Kozakkide perekond on tunnistajaks hirmsatele ajaloosündmustele nõukogude repressioonidest kuni Tšornobõli ja revolutsioonini.

Sarja näeb ka Jupiteris.

"Jäljed", uus hooaeg 11. juunist ETV-s

Briti krimisarja "Jäljed" teine hooaega algab kuumalt, kui kolme naise ühendatud jõul tuleb tabada kurjategija. Samal ajal, kui Emma ja Daniel valmistuvad Danieli isa mõrvaprotsessiks, toimub kogukonnakeskuses plahvatus, mis viib McKinveni ja Sarah' jälle kokku. Professor Sarah Gordon saab oma uurimistöö eest autasu.

Sarja näeb ka Jupiteris.

"Hea karma haigla" tulekul juunis ETV-s

Südamlik draamasari viib India päikese alla, kuhu Inglismaalt suundub südamevalu ravima ja uut algust otsima doktor Ruby Walker. Tema uueks väljakutseks saab töö hea karma haiglas, kus kõrvuti töötavad nii britid kui ka kohalikud arstid.

"Sanditoni" uus hooaeg tulekul suvel ETV-s

Jane Austeni romaani ainetel valminud menusarja "Sanditon" kolmas ja ühtlasi viimane hooaeg viib kuurortlinna pulbitseva elu keskele. Suveromantikat ja draamat jagub kõikide peategelaste eludesse, kus igaüht kannustab oma tagamõte.

"Sanditon" 3. hooaeg Autor/allikas: Pressimaterjal

"Bardot" tulekul suvel ETV-s

Kinomaailma legendi Brigitte Bardot´ värvikat elulugu peegeldav sari toob ekraanile näitlejanna murrangulised ajad alates 1949. aastast, mil ta esimest korda oli ajakirja esikaanel. Värskelt valminud Prantsuse draamasarjas kehastab kuulsat näitlejannat Julia de Nunez.

"Cuori" tulekul suvel ETV-s

Itaalia uue haiglasarja tegevus kulgeb kuuekümnendatel Le Molinette haiglas Torinos, kus valmistutakse esimeseks südamesiirdamiseks. Haarav draamasari peegeldab hästi toonaseid arenguid nii meditsiinis kui ka ühiskonnas, kus põrkuvad stereotüübid ja inimsuhted.

"Vestlused sõpradega" Jupiteris

Iiri kirjaniku Sally Rooney menuromaani põhjal valminud sari, mille keskmes on küll noored tudengid, kuid mille tundlikkus, inimsuhete analüüs ja eneseotsingud on ajatud. 21-aastane tudeng Frances elab Dublinis. Ta parim sõber on Bobbi, kellega oli kooliajal romantilises suhtes, kuid nüüd seob neid lähedane sõprus ja luulehuvi. Ühel luuleõhtul, kus neiud esinevad, tutvuvad nad eduka kirjaniku Melissa ja tema näitlejast abikaasa Nickiga. Bobbi ja Melissa flirdivad pisut, kuid hoopis tagasihoidliku Francese ja kidakeelse Nicki tutvus on see, mis osutub üllatavalt intensiivseks.

"Vestlused sõpradega" Autor/allikas: Element Pictures/Enda Bowe

"Murdumatu" tulekul Jupiteris juunis

Emapuhkusele jäänud politseiinspektor Alexandra Enders uimastatakse ja röövitakse supermarketi parklast. Kuus päeva hiljem ärkab üleni verega kaetud Alex metsas, olles kaotanud nii mälu kui ka vastsündinud beebi. Kadunud beebi otsingud ei anna tulemust ja Alexil tuleb tööle tagasi minna.

"Lohetapja 666" tulekul Jupiteris juunis

Dragonslayer666 tahab saada profimängijaks ja unistab Jönköpingis maailma parimatega mängimisest ning loomulikult nende võitmisest. Selleks tuleb aga treenida vähemalt kümme tundi päevas. Tema ema paraku ei jaga poja plaane ja kardab, et arvuti rikub ära ta poja elu.