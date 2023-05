Sepo Seeman: unistasin meremehe ametist

"Mu onu Jaanus oli meremees ja see tundus äge amet olevat. Näiteks terendas võimalus pääseda välismaale. Aga onu ütles mulle, et ära sina küll unista meremeheametist – ju ta nägi ära, et mul pole seda soolikat," jutustas Sepo Seeman.

Ta rääkis, et kihk mere järele on temas siiani alles ning elu on teda veega ikka sidunud: olgu need siis merelinnad Haapsalu ja Pärnu, ansambel nimega Kala, päästepaat Pärnu jõel, suveteater purjekakuuris või ujuvmaja projekt, millest kuuleme lähitulevikus.

Nõukogude Liidu meistersportlane

Haapsalu poisina tegeles Sepo Seeman nooruspõlves vehklemisega, jõudes koguni Nõukogude Liidu meistersportlase tiitlini. "See polnud tollal üldse keeruline – käisid märkmikuga ringi ja kogusid allkirju, keda sa võitsid, kas meistersportlase kandidaati või meistersportlast ennast," rääkis Seeman meistersportlaseks saamise teekonnast.

"Tuli täita norm ja saidki. See pole ärplemist väärt, aga kõlab uhkelt," sõnas ta ja selgitas, et vastaseid oli siiski vaja võita.

Müstiline siga

Sepo Seeman avas mitmeid värvikaid seiku oma elust, üks veider juhtum on tal hästi meeles siiani. Nimelt sõitis ta 1989. aastal bussiga pedagoogikaülikooli katsetele ja bussi ees liikus vene sõjaväe Kamaz, kust kukkus välja midagi suurt ja heledat. "Põrkas ja põrkas ja siis tõusis jalgadele ja läks metsa. Siga, kuramus, vähemalt 200-kilone," imestas ta.

Lugu sai jätku aastaid hiljem, kui Aare Laanemets rääkis Endla teatris, kuidas 1989. aastal, mil poest midagi saada polnud, ilmus ühtäkki nende taluõuele siga. Keegi ei teadnud, kust ta tuli ja kelle oma oli, kuid toidulauale ta otsustati toimetada.

"Tahad ma ütlen sulle selle kuupäeva ja kellaaja, millal see siga sinna hoovi tuli," sekkus Sepo tookord jutuajamisse ning selguski, et koht ja aeg klappis.

Saates meenutas Sepo Seeman ka ansambel Kala algust ja lõppu, rääkis kummalise loo, kuidas ta oma populaarsust tajus, avaldas suveplaane ning mõtiskles sünnipäeva üle.

