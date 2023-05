Rumours of Fleetwood Mac jõuab sügisel Tallinna

Rumours of Fleetwood Mac on legendaarse Fleetwood Maci tribuutbänd, mis septembris jõuab turneega ka Eestisse.

Rumours of Fleetwood Maci pühendumus detailidele ja kunstiline osavus annavad Fleetwood Maci lugudele uue elu ning ansambel võimaldab fännidel uuesti läbi elada Fleetwood Maci suurimate hittide võlu. 4. septembril tulevad esitlemisele Fleetwood Maci muusika parimad palad.

Tribuutansambel on pälvinud heakskiidu ka Fleetwood Maci asutajaliikmelt Mick Fleetwoodilt endalt.

1967. aastal loodud Fleetwood Maci koosseisus on aastate jooksul toimunud märkimisväärseid muutusi, kuid pidevalt on laval olnud Mick Fleetwood ja John McVie, üles on astunud bändi ridades ka Christine McVie, Lindsey Buckingham ja Stevie Nicks. Nende omapärane kõla ühendab rokki, poppi ja bluusi ning nad on loonud ajatuid hitte nagu "The Chain", "Don't Stop" ja "Gypsy". Ansambel on kokku müünud üle 100 miljoni plaadi.