Arlet Palmiste saatest "Meie hitt": idee sündis elust enesest

Saate autori ja produtsendi Arlet Palmiste sõnul sündis idee elust endast. "Olen käinud igasugustes laulu- ja teatrižüriides ning näinud, kui vingeid sõusid koolides välja mõeldakse. Tehakse lausa uskumatuid asju, kuid kooliseinte vahelt need välja eriti ei jõua," selgitas ta Maalehele.

Koolinoortele ei anta saates lihtsalt niisama kalleid kaameraid kätte ega lükata neid tundmatus kohas vette, vaid neile on mentorina abiks noor laulja Jaagup Tuisk, kes hakkas videote tegemist omal käel õppima juba 12-aastaselt ja on nüüdseks kogenud tegija. "Praegu on minu roll olla idee autor ja režissöör," märkis Tuisk. Jaagup on kaasa löönud näiteks Uku Suviste eurolaulu muusikavideo valmimises.

Noortele oli mõnevõrra toeks ka saatemeeskond, kuid kaameratega liikusid ja filmisid nad ikka ise.

Palmiste sõnul on vaatajad "Meie hiti" esimese osa päris soojalt vastu võtnud ja on lootust sügisel jätkata saatesarja täishooajaga.

TV2 näitab saateid 1. ja 2. juunil kell 21.30.