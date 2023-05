Suri laulja Tina Turner

"Rokikuninganna Tina Turner suri täna 83 aasta vanuselt pärast pikalt kestnud haigust rahulikult oma kodus Šveitsis," teatas muusiku esindaja.

"Koos temaga kaotab maailm muusikalegendi ja eeskuju," lisas esindaja.

Tina Turner, sünninimega Anna Mae Bullock, sündis 1939. aasta 26. novembril Tennessee osariigis Nutbushis.

Tema tuntumad muusikahitid on "River Deep, Mountain High", "What's Love Got to Do with It?", "We Don't Need Another Hero", "Steamy Windows" ja "The Best". Ta on ka James Bondi filmi "GoldenEye" tunnuslaulu esitaja.

Turner on võitnud kaheksa Grammy auhinda, nende seas 2018. aastal elutööauhinna.

2013. aastal loobus Turner USA kodakondsusest ning võttis Šveitsi kodakondsuse.

2000. aastal esines Tina Turner Tallinnas Lauluväljakul.